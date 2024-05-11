“أعرف حقيقة الكلام ده ايه”!؟ حقيقة زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى 2024

يظل التساؤل كبير من جانب المواطنين حول حقيقة زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى فمن المعروف أن المواطنين يرغبون في معرفة حقيقة ذلك الأمر وقد قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوضيح ذلك وفيما يلي سوف نتعرف سويا على جميع التفاصيل.

حقيقة زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية حقيقة زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى اذ انها قالت ان ما يتم تداوله فيما يخص ذلك ليس صحيح وليس هناك أي زيادات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وقالت ايضا انه عندما يكون هناك زيادة جديدة لجميع مستحقي سيتم التنويه عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بها ونوهت أيضا على أنه لابد من أخذ جميع المعلومات من الصفحة الرسمية متعلقة بها وعدم تصديق الشائعات على اللإطلاق، نظرًا لعدم زيادة الجدال بين المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 اذ انها قالت ان الصرف يكون باستمرار مع بداية كل شهر ميلادي، إذ أن الصرف لشهر يونيو 2024 سوف يكون في اليوم الأول من يونيو 2024، وتجدر الإشارة بأنه من الممكن الآن أن يتم الحصول على تلك المعاشات بمنتهى السهولة واليسر من خلال الأماكن الشاغرة لتلقي المعاشات المعلن عنها من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية، وكما نعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نوه عن وجود زيادة بمعدل 15% لكل الفئات المستحقة من أصحاب المعاشات، وأيضًا لمن يحصل على معاش تكافل وكرامة، وكانت مقررة منذ شهر مارس الذي مضى.