تفاصيل حساب توفير «المنجز» من بنك مصر.. بعائد مميز يصل إلى11.50% دون شروط

يضع بنك مصر خططًا جيدة لكل عملائه ومن المعروف أن بنك مصر من أكثر البنوك شهرة وهو الأفضل بين باقي البنوك ويوفر نظام المنجز الجديد وهو حساب توفير له مميزات عديدة تجعله المفضل لدى العملاء ومنها انه لا يحتاج إلى إثبات دخل وتصل نسبة الفائدة فيه إلى 11.50 في المئة بالإضافة إلى مميزات عديدة.

مميزات حساب توفير المنجز

بنك مصر له العديد من الحسابات التي تناسب جميع الفئات المجتمعية، ويعمل دائمًا على تقديم كل ما يفيد العملاء وحساب المنجز الآن له عدة مميزات تفيد جميع العملاء وتتمثل فيما يلي:

لا يكلف فتحه أي رسوم أو متطلبات كبيرة ويتم فتحه بوضع حد أدنى فيه 100جنيه.

يقوم بإعطائك عائد شهري منافسًا ومتميزًا حدًا.

يعطي حساب إعفاء من المصاريف الدورية خلال العام الأول من الاشتراك ثم خصم 50 في المئة في الأعوام التالية.

يتميز بالسهولة الكبيرة في التعامل حيث يوجد تطبيق يمكن من خلاله المتابعة ويتيح التعامل مع ماكينات الصراف الآلي بكل سهولة.

شروط الحصول على حساب توفير المنجز

حساب منجز من أفضل الحسابات الموجودة حاليًا ويناسب جميع الفئات فهو سهل وبسيط ولا يحتاج لشروط معقدة، فيمكنك التقديم عليه من خلال توفر بعض الشروط البسيطة وتتمثل فيما يلي:

يجب أن تكون مصري الجنسية حتى يتم قبولك.

بلوغ سن 21 عام لا يقل عن ذلك.

ألا يتعدى الحد الأعلى 400 ألف جنيه.

طرق التواصل مع بنك مصر

يوفر بنك مصر خدمة عملاء على مستوى عالي، ليتمكن من تلبية طلبات العملاء وحل مشاكلهم في أسرع وقت ممكن ويمكن التواصل معهم من خلال: