خلاص مافيش زن تاني.. استقبل تردد قناة كراميش 2024 على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش 2024، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها العديد من الأمهات وربات المنزل حيث يقضى أطفالهم معظم أوقاتهم أمام التليفزيون وبصفة خاصة برامج الأطفال و الفيديو كليبات المُذاعة على قناة كراميش، فمنذ بدأت القناة البث في عام 2009 بتاريخ 15 فبراير وهي تحظى بشهرة واسعة ما بين قنوات الأطفال، لتنوع برامجها ومحتواها، وللاستمتاع بمشاهدة القناة قم بضبط جهازك على التردد التالي.

تردد قناة كراميش 2024

ويذكر أن تردد قناة كراميش 2024 على القمر الصناعي نايل سات، هو:

التردد: 11390

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

كما أنه يوجد تردد أخرى لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، وهو:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 2750

إدارة القناة

وجدير بالذكر أن إدارة قناة كراميش 2024، تقع تحت إدارة كلاً من:

بشرى عواد وسيم عواد مجاهد هشام محمد عدوي عبد القادر صباهي حنان الطرايرة سجى وليد حماد رندة صلاح أمل قطامي رأفت وسيم عواد سارة المنيع زينة عواد نغم و لين الغيث إسماعيل القاضي نتالي مرايات موسى مصطفى بيسان صيام أحمد الكردي

أهم برامج الأطفال المذاعة على قناة كراميش

وكما ذكرنا سابقا فإن قناة كراميش اشتهرت في بدايتها وحتى هذه اللحظة، بتنوع برامجها ومحتواها حيث أنها تُقدم العديد والعديد من برامج الأطفال التعليمية و الترفيهية أيضًا ومنها:

برنامج “حكايا جنى”

برنامج “غناء أنشد لنا”

برنامج “الكواليس”

برنامج “ورتل القرآن ترتيلاً”

برنامج “حروف الهجاء”

وأخيرًا برنامج “الرسام الصغير”

السبب وراء شهرة القناة

وما يميز القناة عن غيرها من القنوات هو ما تُحاول تسليط الضوء عليه، من خلال برامجها مثل: