الوجبة الاخيرة spa.gov.iq كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين لايزالوا في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ليتمكنوا من معرفة هل تم قبولهم للاستفادة من الدعم الحكومي المقرر أم لا، حيث تتم عمليات الفحص حاليا على قدما وساق لاختيار من تتوافر به الشروط فقط ليحصل على راتب الرعاية الاجتماعية، واليكم رابط تحميل الكشوف.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك بكل سهولة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية بعد الانتهاء من أعمال الفحص التي تتم خلال تلك الاثناء، حيث تمكنك المنصة من الاستلام اونلاين وبشكل مجاني فور اعتماد القوائم النهائية، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم باختيار اسم المحافظة المقيم بها من القائمة المنسدلة.

قم بادخال رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم المحافظات.

اضغط على كلمة “تحميل”.

الآن قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك، لتعرف هل ستصرف الدعم أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 التي أعلنتها وزارة العمل العراقية فور فتح باب التسجيل في هذا البرنامج الاجتماعي الاشهر محليا فهي كما يلي:

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في اراضي العراق بشكل دائم.

على المتقدم أن يتأكد قبل التقدم من دخله الشهري لا يتعدى المبلغ المحدد، لكي يتمكن من استحقاق المساعدة المالية.

من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا من قبل الحكومة العراقية بعد الانتهاء من أعمال الفحص التي تتم حاليا على قدما وساق، حيث سيتم اختيار اسماء المقبولين وفقا للشروط التي أقرتها وزارة العمل.