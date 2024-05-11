“هتقبض 11.000 باكو في الشهر” .. وظائف شاغرة من وزارة الشباب والرياضة في مختلف التخصصات

تسعى وزارة الشباب والرياضة المصرية بالوقوف بجوار الشباب حديثي التخرج والباحثون عن فرصة عمل حقيقية من أجل عيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار، وذلك ضمن المبادرات التي تقوم بها الحكومة المصرية في الحد من البطالة، وقامت مؤخرا وزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن بعض الوظائف الخالية، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشباب والرياضة عبر مواقع التواصل الإلكترونية المختلفة، ونوضح فيما يلي بعض تلك الوظائف.

وظائف شاغرة براتب تصل قيمته إلي 11000 جنيه

في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال المبادرة التي أطلقتها شركة بافلو برجر، والتي قامت بالإعلان عن إتاحة بعض الفرص للشباب الباحثين على العمل والوظائف الخالية وهي كالآتي:

اولا: مطلوب مدير فرع بشرط الخبرة في مجال الفاست فود بشرط ألا يتخطى 45 سنه مع قيمة راتب تبلغ 11500 جنيه مصري.

ثانيا: مطلوب مساعد مدير بشرط الخبرة في مجال الفاست فود شريطة الا يتخطى السن 40 سنه بقيمة راتب 9000 جنيه مصري.

ثالثا: مطلوب عضو فريق مطعم خبرة أو بدون براتب قيمته 5000 جنيه.

رابعا: كما يتواجد وظائف خالية لدليفري، و شيفات بيتزا، ومساعد شيف بيتزا، وعمال إنتاج بشرط أن يكون مكان الخاص بالعمل في مدينة العبور.

الشروط الخاصة بالوظائف

يتم قبول المتقدمين لفرصة الوظائف الخالية من الشباب الحاصلين على جميع المؤهلات عالي ومتوسط، بشرط عدم تخطي سن المتقدم 35 سنه، مع إحضار الشهادة الخاصة بالتجنيد وتحديد الموقف الخاص به وأماكن الوظائف في مدن:

القاهرة، الشروق، الساحل الشمالي، التجمع، مدينتي، الجيزة.

مميزات الوظائف الخالية

في حال قبول المتقدم للحصول على وظيفة يوجد بعض المميزات نوضحها فيما يلي:

يتقاضى الموظف راتبا يتراوح ما بين 5000 و 11500 جنية بالاضافه إلى وجود حافز شهري، توفير سكن لفرع الساحل الشمالي، فرصه حقيقيه للترقي بعد مضي ستة أشهر، يوجد تأمينات اجتماعيه وطبية، كما يوجد أجازه سنوية، بالإضافة إلى قيام الشركة بتدريب مدفوع الأجر.

وظائف خالية العربية جروب

قامت شركة العربية جروب بالإعلان عن وجود بعض الوظائف الخالية لمشرف مبيعات خارجي شريطة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي كما يوجد وظائف خالية لمسؤول مبيعات داخلية لا يشترط الخبرة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية وجميع المحافظات.

شروط الوظائف الخالية

قامت الشركة العربية جروب بتحديد بعض الشروط التي لابد من توفرها في من يحق لهم التقديم لفرصة العمل وتلك الشروط هي:

اولا: عدم تخطي المتقدم لسن 40 سنه.

ثانيا: إحضار شهادة توضح الموقف النهائي من التجنيد للمتقدم.

ثالثا: لابد وأن يكون المتقدم ذات خبره من ثلاثة إلى سبع سنوات على الأقل في مجال المبيعات.

رابعا: يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.

مميزات وظائف العربية جروب

تقوم الشركة بتوفير بعض من المزايا لموظفيها والذين تم قبولهم في فرص العمل وتلك المميزات هي:

يوجد تأمين اجتماعي وصحي، عدد الساعات العمل تسع ساعات فقط، يوجد فتره تدريب مدفوع الأجر، كما يوجد يوم أجازه، بالاضافه الى راتب اساسي تنافسي وبدلات وعمولات.