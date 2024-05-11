خبر سار للعراقيين.. “وزارة العمل” تُعلن بيان هام حول المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

برنامج الرعاية الاجتماعية، هي من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن كونها موجهة للفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، بما تُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بالكشف عن توضيح هام حول عدم صدور الوجبة السابعة حتى الأن، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سبب عدم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن الوجبة السابعة قيد عملية الإنتهاء خاصة بعد أن تم دراسة جميع الطلبات المقدمة، ورصدهم بشكل واضح وصحيح، وسيتم العمل على تدبير التمويل المادي اللازم لتوزيعه، ومن ثم ستقوم وزارة العمل بالإعلان عن جميع كشوفات المشمولين بهذه الوجبة، حتى يتمكن جميع المستفيدين من التعرف عليها في كافة المحافظات العراقية.

رابط استخراج كشوفات الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية

وتتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج كشوفات الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-