شاهد مباراة الأهلي والمحلة 2024 على هذه القنوات الناقلة مجانًا “هنـــا” بأعلى جودة ودون تشفير

موعد مباراة الاهلي القادمة يتساءل عنه كثير من الاشخاص المهتمين بالمحتوى الرياضي فمن المعروف أن هناك مباراة مهمة قادمة بالدوري المصري، حيث أن النادي الأهلي سوف يواجه نادي بلديه المحلة ويتساءل المواطنون عن الموعد المحدد لعرض تلك المباراة الهامه، كما ان هناك مباراة مؤجلة بين نادي الأهلي والمقاولون، ولم يتم تحديدها الى هذا الوقت الجاري وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد المباراة المقبلة بين النادي الأهلي وبلدية المحلة.

مباراة الأهلي والمحلة 2024

يتساءل المواطنون عن موعد مباراة الاهلي القادمة ومن الجدير بالذكر ان هناك مباراة قوية سوف يتم إذاعتها والتي سوف تجمع بين النادي الأهلي ونادي بلدية المحلة وسوف يتم بث تلك المباراة اليوم السبت الذي يوافق الحادي عشر من مايو 2024 وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء حسب توقيت القاهرة، ومن الجدير بذكر ان تلك المباراة هامة للغاية وتجدر الاشارة ايضا بان هناك مباراة مؤجلة كما ذكرنا فيما سبق بين النادي الأهلي ونادي المقاولون ولكن لم يتم تحديد الموعد الخاص بها الى هذا الوقت الجاري في حين أن هناك مباراة ينتظرها الجمهور والتي سوف تكون بين النادي الأهلي ونادي الترجي بدوري أبطال أفريقيا وذلك في يوم السبت الذي يكون موافق 18 من مايو 2024 في تمام الساعة 10:00 مساء حسب توقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبلدية المحلة

في الحقيقة أن قناة أون تايم سبورت سوف تعرض مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة بالدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلي يشتمل على سلسلة من نجوم الكرة المصرية، فمن الجدير بذكر أن تلك المباراة الناقلة الحصري لأهم المباريات وأبرزها فهي لها الحق في بثها.