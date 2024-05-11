“حجز 4000 دولار $” رابط مباشر التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي أونلاين

تبرز منظومة الأغراض الشخصية واحدة من المنصات الرائدة في هذا المجال في ليبيا، حيث توفر وسيلة سهلة وآمنة للمواطنين الليبيين لحجز العملات الأجنبية والتعامل المالي الآمن عبر الإنترنت، سوف نلقي نظرة عن كثب على خطوات حجز 4000 دولار في منظومة الأغراض الشخصية والشروط التي يجب توافرها للتأهل لهذا الحجز، من خلال فهم هذه الخطوات والشروط، ستكون قادرًا على الاستفادة من خدمات المنظومة بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين والتعليمات المحلية.

شروط حجز 4000 دولار في منظومة الأغراض الشخصية

يجب أن يكون المتقدم مواطن ليبي وله رقم قومي ليبي ساري

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل الأراضي الليبية.

يجب على المتقدم أن يكون لديه رقم هاتف من شركة الاتصالات الليبية مرتبط برقمه القومي.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب جاري نشط في المصرف التجاري.

يجب على المتقدم أن يمتلك رقم آيبان لحسابه البنكي، ولا يجب أن يكون الحساب مجمدًا أو مقيدًا.

يتعين أن لا تتجاوز قيمة العمليات للأفراد 4000 دولار.

يجب أن تتطابق المعلومات الشخصية للمتقدم مع المعلومات المسجلة في منظومة الأغراض الشخصية.

طريقة حجز 4000 دولار في منظومة الأغراض الشخصية