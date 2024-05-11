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“حجز 4000 دولار $” رابط مباشر التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي أونلاين
التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي
تبرز منظومة الأغراض الشخصية واحدة من المنصات الرائدة في هذا المجال في ليبيا، حيث توفر وسيلة سهلة وآمنة للمواطنين الليبيين لحجز العملات الأجنبية والتعامل المالي الآمن عبر الإنترنت، سوف نلقي نظرة عن كثب على خطوات حجز 4000 دولار في منظومة الأغراض الشخصية والشروط التي يجب توافرها للتأهل لهذا الحجز، من خلال فهم هذه الخطوات والشروط، ستكون قادرًا على الاستفادة من خدمات المنظومة بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين والتعليمات المحلية.
شروط حجز 4000 دولار في منظومة الأغراض الشخصية
- يجب أن يكون المتقدم مواطن ليبي وله رقم قومي ليبي ساري
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل الأراضي الليبية.
- يجب على المتقدم أن يكون لديه رقم هاتف من شركة الاتصالات الليبية مرتبط برقمه القومي.
- يجب أن يكون لدى المتقدم حساب جاري نشط في المصرف التجاري.
- يجب على المتقدم أن يمتلك رقم آيبان لحسابه البنكي، ولا يجب أن يكون الحساب مجمدًا أو مقيدًا.
- يتعين أن لا تتجاوز قيمة العمليات للأفراد 4000 دولار.
- يجب أن تتطابق المعلومات الشخصية للمتقدم مع المعلومات المسجلة في منظومة الأغراض الشخصية.
هُنــا رابط حجز 4000 دولار الإجراءات والخطوات المطلوبة من منظومة منظومة الأغراض الشخصية للمواطنين في ليبيا
طريقة حجز 4000 دولار في منظومة الأغراض الشخصية
- ابدأ بفتح منصة منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملات الأجنبية عبر الرابط: fcms.cbl.gov.ly.
- إذا لم تكن تمتلك حسابًا بالفعل، قم بإنشاء حساب جديد.
- أدخل الرمز القومي الخاص بك.
- قم بإدخال رقم هاتفك المحمول ورقم جواز سفرك الصالح.
- انتظر لبضع لحظات حتى تصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.
- أدخل رمز التحقق الذي تلقيته.
- انقر على زر تسجيل الدخول.
- اختر خيار حجز العملات الأجنبية.
- حدد العملة التي ترغب في حجزها.
- اختر المبلغ المطلوب، مع الحرص على ألا يتجاوز 4000 دولار للأفراد.
- أدخل البيانات المطلوبة.
- انقر على زر “إرسال” أو “الانتهاء”.
- انتظر حتى تصلك رسالة تؤكد قبول أو رفض طلب الحجز