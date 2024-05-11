لازم الكل يعرف بسرعة.. الحكومة تقرر ايقاف المعاش عن هذه الفئة من المواطنين.. شوف نفسك بسرعة منهم ولا لأ!!

مع اقتراب موعد صرف المعاشات تنتشر الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقف المعاشات وهو ما يثير الجدل بين فئة المعاشات حيث يريدون التأكد من الخبر وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يتم وقف المعاشات إلا في حالات معينة هي ما يتم وضعها من قبل الجهات المختصة بشؤون المعاشات وسوف نذكرها لكم في هذا المقال.

قطع المعاشات عن هذه الفئات

هناك عدد كبير من المستفيدين من المعاشات في الدولة، ويتم صرف المعاش في يوم محدد كل شهر ولا يتم وقفه إلا في حالة من الحالات التالية:

يتم وقف المعاش في حالة وفاة الشخص المستحق لا قدر الله.

يتم وقف المعاش للمرأة المطلقة إذا تزوجت أو الابنة أو الأخت.

إذا بلغ الابن الأكبر سن 21 عام يتم وقف المعاش إذا كان قادرًا على العمل ولا يمنعه أي ظرف صحي

إذا سقط أي شرط من شروط استحقاق المعاش يتم وقفه فورا.

قطع معاش المستحقين

في إطار السياسات التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان العدالة في توزيع المعاشات، يُلاحظ أنه يتم إيقاف صرف المعاشات للأفراد الذين لا يستوفون الشروط اللازمة لاستحقاقها، وعند حدوث ذلك، يُعاد توجيه المبالغ المخصصة لهؤلاء الأفراد نحو الأشخاص الآخرين ضمن نفس الفئة المستحقة، مما يعزز من فرصهم في الحصول على دعم مالي أكبر، وفي حالة عدم وجود مستحقين كافيين ضمن الفئة المعنية، يتم تحويل هذه المبالغ لدعم الفئات الأخرى المستحقة، وذلك وفقًا للأطر التشريعية المحددة بقانون المعاشات، إذ تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مهمة الإشراف على هذه العملية بكل شفافية ودقة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى لجميع المستحقين.