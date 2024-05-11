“هو دة معقول؟!” الكوكاكولا كيراتين مثالي لفرد الشعر والتخلص من التجاعيد والهيشان!

يتساءل البعض عن طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا والتخلص من التجاعيد والهيشان، حيث تعتبر الكوكاكولا من المكونات الممتازة التي تساعد في حل مختلف مشاكل الشعر، إذ يعد من أنواع الكيراتين الطبيعي وذلك ما أثبتته بعض الأبحاث العلمية كما أثبت الكثير من المستخدمين فاعليته الكبيرة في علاج هيشان وتجعيد الشعر، وسوف نوضح طريقة استخدام هذه الوصفة بشكل مفصل خلال مقالنا.

الكوكاكولا لفرد الشعر

عبوة أو اثنتين من الكوكاكولا حب طول الشعر.

منشفة للشعر.

وعاء فارغ.

طريقة التحضير

يمكن صنع هذه الوصفة من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة المتمثلة في طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا والتخلص من التجاعيد والهيشان:

أولًا يتم إحضار الوعاء الفارغ ثم يقلب الشعر الذي ترغبين في فردة.

بعدها يتم وضع الكوكاكولا على الشعر، ويجب مراعاة تغطية الشعر بشكل كامل باستخدام الكوكاكولا.

ويمكن تدليك الشعر باليدين حتى تصل الكوكاكولا إلى جميع الخصل.

والجدير بالذكر أنه يجب توخي الحذر من أن تلامس الكوكاكولا الوجه أو العينين وذلك حتى لا تتأذى.

بعدها يتم رفع الشعر ويتم عصرة وتصفيته جيدًا من الكوكاكولا، ثم يجفف الشعر باستخدام المنشفة.

كذلك يترك الشعر حتى يجف بمفردة أو يمكن استعمال مجفف الشعر.

ويجب أن نوضح أنه ينصح بعدم استعمال أي منتجات تخص تصفيف الشعر نهائيًا، وبالأخص بعد تنفيذ هذه الوصفة.

وبذلك نكون قد وصلنا لختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا والتخلص من التجاعيد والهيشان، كما أننا وضحنا مدى أهمية هذه المكون السحري الذي يساهم بصورة كبيرة في جعل شعرك ناعم كالحرير، كما أنه يعالج أبرز المشاكل التي تصيب مختلف أنواع الشعر مثل الهيشان والتجاعيد، وختامًا نتمنى أن يكون مقالنا أفادكم.