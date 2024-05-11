استعد لـ تاريخ عرض مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي “لقاء العملاقة” دوري أبطال افريقيا 2024

يرتفع تساؤل المواطنين حول تاريخ عرض مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي فمن المعروف أن هذه المباراة هامة جدا يترقبها كثير من الجمهور ويقوم رجال المدرب السويسري مارسيل كولر بالأهلي بمواصلة الاستعدادات الخاصة بهم لخوض تلك المباراة المصيرية بنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك برحلة التتويج باللقب رقم 12 بتاريخ القلعة الحمراء وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد تلك المباراة.

تاريخ عرض مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

يقوم الأهالي بالاستعداد لكي يواجه نادي الترجي في مباراة هامة للغاية وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء في يوم السبت الذي يكون موافق الثامن عشر من مايو الحالي 2024، وكما ذكرنا في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في حين أن لقاء الإياب سوف يكون في تمام الساعة 8:00 مساء حسب توقيت القاهرة وذلك في يوم السبت الذي يكون موافق الخامس والعشرون من مايو الحالي 2024 والذي سوف يكون بإستاد القاهرة الدولي، ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يأمل في تحقيق الفوز على حساب الوداد المغربي لكي يحقق اللقب الـ12 النسخة الجارية، ويقوم الاهلي بتصدر القائمة الخاصة بالفرق الأكثر تتويجًا بالبطولة الخاصة بدوري أبطال أفريقيا، وذلك برصيد 11 لقبا في حين أن الزمالك يكون بثاني مركز وذلك برصيد خمس القاب متساويا مع نادي مازيمبي.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري ابطال افريقيا 2024

من الممكن أن تشاهد كل المباريات الخاصة بالنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2024 عن طريق قنوات بي ان سبورتس فهي تكون النقل الحصري للمسابقة بمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى شمال القارة السمراء.