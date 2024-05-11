بدل زحمة المواصلات.. امتلك سيارة زيرو أو مستعملة بدون مقدم وهتقسط على 10 سنين والاستلام خلال أيام

من منا الآن لا يرغب في امتلاك سيارة سواء جديدة أو مستعملة لقضاء أغراض عديدة فمنهم من يريدها لتسهيل عملية التنقل كيف من وإلى العمل ومنا من يريد أن يزيد من دخله الشهري من خلال العمل بها في إحدى شركات خدمة التوصيل ولكن أسعار السيارات تزداد كل يوم وتفوق مقدرة المواطنين كمان خلال هذا المقال سوف نعرفكم على طريقة امتلاك سيارة بدون تكلفة عالية.

تفاصيل وشروط قرض السيارة من بنك مصر

قام بنك مصر بعمل بعض القروض التي تحل مشاكل التي يمر بها جميع الموظفين والفئات ذات الدخل المتوسط، ومنها قرض السيارة الذي يساعد أي شخص في الحصول على قرض مخصص للسيارة فقط ولكن بشروط معينة يجب أن تتحقق وهي:

يجب أن يكون عمر الشخص فوق ال21 عاما.

ألا يتخطى مبلغ القرض 6مليون جنيه.

ألا تتعدى مدة القرض 120 شهر.

ويلزم الموظفين بتحويل القسط الشهري كل شهر من الراتب.

يجب إحضار وثيقة إثبات الدخل.

المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

لكي تحصل على قرض سيارة من بنك مصر يجب أن تتأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة، وأيضا توفر المستندات التي يطلبها البنك للموافقة على القرض والتي تثبت أحقية أخذي القرض وهي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق لسكن المتقدم النسخة الأصلية.

وثيقة أثبات الراتب الشهري للموظفين.

وثيقة تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب.

مميزات قرض السيارة من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من المميزات في قرض السيارة ليسمح لجميع فئات المجتمع بامتلاك سيارة بكل سهولة، ومن هذه المميزات: