“الآن برابط مباشر”.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس عبر موقع social.gov.tn والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024، اتاحت الحكومة التونسية رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل الكتروني، وقد تم اطلاق منحة 300 دينار بهدف مساعدة المواطنين محدودي الدخل والفقراء والفئات الاكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم، واليكم طريقة التسجيل في منحة 300 دينار 2024 بالخطوات، فتابعونا.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024

واليكم التسجيل في منحة 300 دينار 2024 الذي تم اتاحته عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على مدار اليوم، حيث يمكنك التسجيل للاستفادة من تلك المنحة في حالة كانت الشروط المعلنة تنطبق عليك، فقط قم باتباع ما يلي:

التوجه أولا إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر التسجيل في منحة 300 دينار 2024.

ستظهر لك استمارة الكترونية تتطلب منك ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل:”الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال،..”.

قم بارفاق كافة المستندات المطلوبة لاتمام التسجيل.

قم بقراءة جميع شروط المنحة، ثم الموافقة عليها.

بعد الانتهاء يتم الضغط على تقديم الطلب.

بعد الانتهاء من مراجعة الطلب، سوف يتم إشعار المتقدم سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة قبولك سيتم اخطارك بموعد الصرف.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار 2024

فيما تم الاعلان عن شروط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس من قبل الجهات الحكومية ليتم اختيار المستفيدين من تلك المنحة وفقا لها، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم تونسي الحنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الاراضي التونسية.

أن يكون المتقدم من الأسر محدودة الدخل، والأشد احتياجًا إلى الدعم الشهري.

أن لا يتخطى دخل المتقدم الشهري عن 180 دينار تونسي.

أن يكون المتقدم ليس لديه وظيفة ثابتة في القطاع العام أو الخاص.

عدم قدرة المتقدم على دفع المصاريف المدرسية لابنائه.

عبر رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس يمكنك التقديم للاستفادة من تلك المنحة التي ستصرف للفئات الاكثر احتياجا وفقا للشروط المقررة، ويتم التقديم على تلك المنحة الكترونيا في أقل من دقيقة، وسيتم اخطارك في حالة الانتهاء من مراجعة طلبك.