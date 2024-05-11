خراب بيوت وحل علينا كلنا.. تعرف على حالات وقف بطاقات التموين لهذه الفئات من المواطنين.. شوف نفسك احسن تكون منهم!!

بطاقة التموين أو البطاقة الغذائية هي أحد أشكال الدعم المقدم من وزارة التموين من خلالها تقوم بإيداع مواد غذائية كل شهر لكل مواطن يمتلك البطاقة، وقد يعاني البعض من حالات وقف البطاقة أو فقدانها وهناك عدد كبير من المواطنين يعانون من وقف البطاقة التموينية بشكل مفاجئ دون سبب وفي هذا المقال سوف أعرفك على أسباب وقوف البطاقة وكيفية إعادة تشغيلها مرة أخرى.

أسباب وقف البطاقة التموينية

إذا كنت تمتلك بطاقة تموين فقد تتعرض في أي لحظة إلى وقف البطاقة لأسباب مختلفة، ويمكنكم معرفة ما إن كانت سوف تشتغل مرة أخرى أم لا من خلال معرفة الأسباب والتحقق منها وهي كالتالي:

يتم وقف بطاقة التموين إذا تم شراء سيارة جديدة أو الحصول على مصدر دخل عالي في هذه الحالة لا تكون مؤهل لأخذ بطاقة تموينية.

إذا تم الإهمال في بطاقة التموين قد يتم وقفها من قبل وزارة التموين.

إذا تم مصادرة البطاقة من قبل هيئة التنظيم عدة مرات قد يتم وقفها نهائيًا.

كيفية استرداد البطاقة التموينية

تُعنى الأجهزة المتخصصة داخل وزارة التموين بالعناية الفائقة بالبطاقات التموينية، وتسعى جاهدة لضمان سير العمل بها على أكمل وجه، وفي هذا الإطار صرحت الوزارة مؤخرً بأن الأفراد الذين تم تعليق بطاقاتهم التموينية ينبغي عليهم القيام بمراجعة دقيقة للمعايير والأسباب التي أدت إلى هذا التعليق، وفي حال عدم العثور على مبرر منطقي يستوجب هذا الإجراء، يُشجع هؤلاء الأفراد على التوجه إلى أقرب فرع من فروع وزارة التموين لديهم، حيث يمكنهم هناك التحدث مع المسؤولين والعمل معًا لإيجاد حل مناسب وفعّال لهذه المسألة.