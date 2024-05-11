عاجل.. “وزارة العمل” تُعلن ايقاف منحة البطالة لهؤلاء المواطنين في الجزائر 2024

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن إيقاف منحة البطالة لبعض المواطنين في ولايات الجزائر، وذلك لمجموعة من الأسباب الهامة التي تم الكشف عنها من قبل الوزارة، حتى أن هذه المنحة متمثلة في دعم مادي يتم العمل على صرفها كل شهر وبالزيادات الجديدة التي يتم تطبيقها لجميع المواطنين.

حالات إيقاف منحة البطالة في الجزائر

وحددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعض الحالات التي يتم فيها وقف منحة البطالة عن جميع المواطنين في مختلف الولايات بالجزائر، ومن بينها الأتي:-

في حالة إذا ثبت بأن الشخص المتقدم سواء مرأة أو رجل تم تعيينهم في إحدى الوظائف الحكومية أو الخاصة، بتم وقف المنحة على الفور.

إذا تم إدخال معلومات مضللة بغرض الحصول على المنحة بدون وجه حق يتم وقفها في الحال.

يتم وقف منحة البطالة إذا ثبت بأن المتقدم لديه مشروع أو سجل تجاري بأسمه.

شروط منحة البطالة في الجزائر

وعن الشروط التي كشفت عنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للحصول على منحة البطالة بالجزائر، ما جاء على النحو الأتي:-