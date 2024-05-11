ماتخدوها ببلاش أحسن! أنهيار في أسعار الأضحية 2024 العام الحالي للضاني والعجالي والجملي

يرتفع التساؤل من جانب المواطنين حول أسعار الأضاحي 2024 فمن الجدير بالذكر أن المواطنين يتساءلون عن تلك الأسعار مع حلول عيد الاضحى المبارك، فلم يتبقى سوى القليل من الايام ويقل علينا عيد الاضحى في تلك المناسبة من أبرز المناسبات الدينية المهمة لدى جميع المسلمين وفيما يلي سوف نوضح لكم الاسعار.

أسعار الأضحية 2024

جاءت أسعار الأبقار اليوم من بين أسعار الأضاحي لتسجل 120 جنيه مصري للكيلو، في حين أن سعر البقر اليوم صغير السن يكون بين 140 حتى 150 جنيه مصري.

كما أن أسعار اللحم البتلو يكون بحوالي 250 جنيه مصري ويعتبر من انواع اللحوم الاغلى

هذا بالإضافة إلى ان سعر العجول البقري يكون بحوالي 170 جنيه مصري

كما أن سعر العجول الجاموسي يكون بحوالي 160 جنيه مصري

هذا بالإضافة الى ان سعر الخروف البلدي يكون بدءا من 160 حتى 220 جنيه مصري للكيلو الواحد

كما أن سعر الخروف البرقي يكون بين 190 إلى 225 جنيه مصري.

موعد عيد الاضحى المبارك

في الحقيقة أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قام بتوضيح هذا الموعد الخاص بحلول عيد الأضحى المبارك، وتجدر الاشارة بانه سيكون موافق السادس عشر من يونيو 2024 ولكن سوف تؤكد دار الإفتاء هذا الموعد مع استطلاع الهلال.

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