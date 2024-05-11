احجز الآن nid-moi.gov.iq... رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق وشروطها كما وضعتها الداخلية مؤخرا

أطلقت وزارة الداخلية رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 عبر مديرية شؤون البطاقة الوطنية، حيث تعد البطاقة الوطنية الموحدة وثيقة رسمية أساسية في العراق، ولها العديد من الفوائد والمزايا التي تجعلها ضرورية لكل مواطن عراقي، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على تفاصيل حجز البطاقة الوطنية، وطريقة الحصول عليها.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

أتاحت وزارة الداخلية التسجيل لأول مرة للحصول على البطاقة الوطنية بدلاً من هوية الأحوال المدنية، أو معالجة “الواقعات الحياتية” مثل: بيان الولادة أو الزواج أو الطلاق أو تغيير الاسم أو اللقب، أو استبدال بطاقة ضائعة أو تالفة، وغيرها من الخدمات التي تقدم لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، والتي يمكنك حجز موعد للحصول عليها عبر رابط مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية

قم بعرض استمارة البطاقة الوطنية من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، وتعبئة جميع البيانات والحجز من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع حجز البطاقة الموحدة من الرابط أعلاه.

قم باختيار خدمة “الحجز الإلكتروني”.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود.

إدخال المعلومات الشخصية نحو الاسم الثلاثي ورقم الهاتف (باللغة الإنجليزية) وغيره.

اختيار موعد المراجعة من بين التواريخ المتاحة.

مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها.

تأكيد الحجز واستلام رسالة تأكيد، حيث ستحتاج إليها عند مراجعة الدائرة.

الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية

يمكنك الاستعلام عن موعد حجزك للبطاقة الوطنية باتباع التالي:

الدخول على موقع حجز البطاقة الوطنية.

اضغط على “تسجيل الدخول” كما بينا.

اختر خدمة “الاستعلام عن الحجز” من الصفحة الرئيسية.

أدخل رقم هاتفك أو رقم هويتك الأحوال المدنية.

انقر على “استعلام”.

سيظهر لك تفاصيل حجز البطاقة الوطنية للشخص المستعلم عنه.

موعد حجز البطاقة الوطنية الموحدة

حدد مديرية شؤون البطاقة الوطنية مواعيد الحجز من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 12 مساءً، حيث يكون هذا الموعد متاح للجميع في جميع الدوائر، ومن الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، هذا الموعد يختلف الأوقات فيه حسب المحافظة والدائرة كما أوضحت الإدارة على موقعها الرسمي.

لكي تتمكن من حجز البطاقة الوطنية بشكل سهل ودون أي عقبات لابد ان تراعي أنه لا يتوفر الحجز الإلكتروني خلال العطل الرسمية، كما أنه يلغى الحجز تلقائيًا في حال عدم المراجعة في نفس تاريخ الحجز المحدد، وأيضا لابد أن تتأكد من إدخال المعلومات بدقة وبصورة كاملة.