رابط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر عبر وزارة الإسكان والعمران Addl.3

هل تبحث عن فرصة للحصول على سكن مناسب في الجزائر؟ إذاً، فإن برنامج سكنات عدل 3 يمثل فرصة مثالية لك لتحقيق هذا الهدف، وتهدف وزارة السكن والعمران الجزائرية من خلال هذا البرنامج إلى توفير سكن بأسعار ميسرة للمواطنين، خاصةً الشباب الذين يبحثون عن فرصة للاستقرار والبدء في حياة جديدة، وللتسجيل في هذه السكنات، يتعين على المواطن الجزائري استيفاء عدد من الشروط، والتي نوضحها بالتفصيل في هذا المقال.

التسجيل في سكنات عدل 3

للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر، يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب إلكتروني جديد على موقع وكالة العدل الجزائرية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

النقر على خيار “خدمات”، ثم اختيار التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر.

تعبئة البيانات المطلوبة في استمارة الطلب.

إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة مع الطلب.

النقر على زر “تسجيل”.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

للتقدم للحصول على وحدة سكنية في مشروع سكنات عدل 3، يجب على المتقدمين تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة، وتشمل هذه الوثائق:

شهادة ميلاد المتقدم.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وثيقة تثبت السكن الحالي.

وثيقة تثبت عدم الزواج.

شهادة السجل التجاري أو شهادة العمل.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

أي وثائق أخرى يطلبها الموقع لعملية التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 بالجزائر

كشفت الوزارة في الجزائر عن الشروط التي يجب توفرها لكي يتمكن الشباب من التسجيل في سكنات Addl ، وتتمثل الشروط فيما يلي: