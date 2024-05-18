خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف وما هي شروطه

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإطلاق العديد من البرامج لخدمة المواطنين في المملكة وتحسين مستوى المعيشة بها، ومن هذه البرامج هو برنامج دعم ريف، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع المزارعين والاهتمام بقطاع الزراعة بشكل عام، وزيادة الإنتاج خاصة في الأماكن الريفية، ومن هذه القطاعات هو قطاع الفاكهة والعسل والورد والمحاصيل والأسر الريفية المنتجة والبن، وسوف نوضح في هذا المقال جميع خطوات التسجيل للحصول على دعم ريف، والشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف

يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف في المملكة العربية السعودية من خلال بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل نجاح العملية، وهذه الخطوات كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج ريف من هنا.

الضغط على خانة مستخدم جديد.

إدخال رقم الهوية الخاصة بمقدم الطلب.

تسجيل كلمة المرور المرغوب في تسجيل الدخول من خلالها بعد ذلك.

كتابة رقم الهاتف، والتأكد من صحته.

إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

تسجل تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

الضغط على تسجيل الدخول من أجل اكتمال العملية.

بذلك يكون قد تم التسجيل في دعم ريف، ويمكن الاستفادة من المزايا المقدمة.

شروط الحصول على دعم ريف

يمكن الحصول على دعم ريف في المملكة العربية السعودية من خلال توافر بعض الشروط، وهي كالتالي: