هتصرف بدل الشهر اتنين”عشان دخلة عيد الأضحى” زيادة جديدة في نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 2024

يرتفع بحث المواطنين عن نصيب الفرد في تموين شهر يونيو فمن المعروف أن المواطنين يرغبون في التعرف على نصيبهم بالتموين فمن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد نوهت حول ذلك، كما أن وزارة التموين بينت أنه من الممكن الآن بمنتهى السهولة واليسر أن يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وهذا للفئات المستحقة فقط المتوفر بهم الشروط اللازمة، كما أنها بينت أنه من الممكن ذلك بواسطة منصة مصر الرقمية، أو منصة دعم مصر، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

نصيب الفرد في تموين شهر يونيو

قامت وزارة التموين بتوضيح نصيب الفرد في تمويل شهر يونيو اذا انها قالت ان المواطن يحصل على زجاجه واحده من الزيت وكيس واحد من السكر فمن حق المواطن 50 جنيه فحسب يحسم من خلالها على ذلك وقالت ايضا ان ليس هناك زيادة نصيب الفرد بالتموين.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

من الممكن الآن ان يتم اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بكل سهوله ويسر، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تضيف أبنائك إن كان متوفر بهم الشروط الخاصة بالإضافة فإن كانوا من أبناء الشهداء أو أصحاب تكافل وكرامة أو مالكي كارت الخدمات المتكاملة وغيرهم من الفئات الأخرى التي تم توضيحها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمن حقهم إضافة المواليد من خلال منصة مصر الرقمية، كما أنه من الممكن أن تقوم بفصل الزوج من بطاقة الأهل وعمل بطاقة جديدة، أو ضم الزوجة لبطاقة الزوج في مصر.