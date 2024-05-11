“نهاية مأسوية لأولجاي” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 مترجمة كاملة بجودة HD موقع قصة عشق

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160،الذي يحقق أعلى نسب مشاهدة على مدار الخمس سنوات الأخيرة ليتصدر قوائم محركات البحث لما فيه من أحداث مثيرة وممتعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 ومواعيد عرضه على قناة atv التركية وقناة الفجر الجزائرية…..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

يتساءل عدد كبير من محبي ومتابعي الدراما التركية بالبحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 الذي من المقرر أن يتم عرضه يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية، ويعرض يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية ويعاد عرضه في اليوم التالي، يحظى مسلسل قيامة عثمان على إهجاب عدد كبير من محبي الدراما التركية خاصة مع عرض الأحداث التاريخية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة، ويتم اعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يتم رفع الحلقة في يوم الجمعة على موقع قصة عشق بجودة hd ومترجمة باللغة العربية.

تردد قناة atv التركية على النايل سات

التردد: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

كما يمكنكم أيضاً الإستمتاع بما تقدمه قناة الفجر الجزائرية على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش من خلال ادخال التردد التالي: