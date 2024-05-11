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تعرف على خطوات التسجيل في منحة الزواج في المملكة العربية السعودية 1445
من أبرز المنح المقدمة في السعودية هي منحة الزواج، والتي تعمل على تقديم مبلغ مادي لعائلة العروس الغير مقتدرة للمساهمة في تحمل تكاليف الزواج، لمساعدة الفتاة المقبلة على الزواج، وقد أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الطريقة التي من خلالها يتم التسجيل في منحة الزواج في المملكة ، ومن الجدير بالذكر أن هذه المنحة تشمل مجموعة كبيرة من الفتيات المقبلات على الزواج، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه المنحة لتحسين الأوضاع المادية لهذه الفئة في إطار الظروف الإقتصادية والأزمات الصعبة.
خطوات التسجيل في منحة الزواج السعودية 1445
إن التسجيل في منحة الزواج ليس أمرا صعبا خاصة مع التطور التكنولوجي الحادث والخدمات الإلكترونية المستحدثة، ويمكن التسجيل في المنحة من خلال اتباع التالي:
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية من هذا الرابط مباشرة.
- من ثم الذهاب إلى الحساب الخاص بالمستفيد من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع.
- اختيار منحة الزواج من الخدمات المعروضة.
- ادخال جميع البيانات اللازمة بشكل دقيق وصحيح.
- إرسال كافة الوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها لتجنب الحظر من المنحة.
- أخيراً النقر على أيقونة الإرسال، ليتم ارسال الطلب إلى الجهة المختصة بمراجعة الطلبات في التأمينات الإجتماعية.
منحة الزواج في التأمينات الإجتماعية السعودية
عملت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية السعودية على توضيح الأشخاص الذين يحق لهم صرف منحة الزواج، وجاء في بيانها:
- أن منحة الزواج يتم صرفها لمرة واحدة للفتاة المستفيدة من معاش والدها المتوفى والذي كان مشترك في التأمينات الإجتماعية، وقد أشارت الهيئة أن نظام التقاعد المدني والعسكري لا يدعم منحة الزواج.
- يتم صرف هذه المنحة للمستفيدة من المعاش في حال كانت هذه المستفيدة تصرف المعاش في فترة عقد النكاح.
- تبلغ قيمة منحة الزواج حوالي 18 قيمة النصيب الأساسي للفتاة المستفيدة.
- يتم صرف هذه المنحة بشكل آلي دون الحاجة لتقديم طلب، ولكن في بعض الحالات قد تضطر المستفيدة أن تقوم برفع طلب للحصول عليها.
- من الجدير بالذكر أن معاش الوالد المتوفي الذي تحصل عليه المستفيدة من التأمينات الإجتماعية يتم إيقافه مباشرة بعد زواجها ولكن في حال حدوث طلاق أو وفاة الزوج يتم ارجاع صرف المعاش، ولكن يجب أن لا تكون قد استفادت من معاش آخر من هيئة التأمينات الإجتماعية، وبهذا نصل إلى نهاية حديثنا في هذا الموضوع.