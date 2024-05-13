“وزارة العمل” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 PDF mazalaty في عموم المحافظات

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 PDF، حيث بين وزير العمل سبب تأخر موعد صرف الوجبة طيلة الأيام السابقة، وبين موعد صرف الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل ما نقل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 PDF

صرح وزير العمل أن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة تم اختيارها، حيث تم تجهيز كشوفات الأسماء وتحديد مبالغ الدعم لعرضها على الحكومة ووزارة المالية لكي تقرر استعدادها بتغطية مبالغ الدعم للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وأكد أن الوزارة ستقوم بتحديد موعد الصرف بعدها مباشرة لكي تمكن جميع المشمولين بالحصول على الدعم الخاص بهم عبر ماكينات الصراف الآلي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بعد اعتماد الحكومة لكشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ستقوم وزارة العمل برفع هذه الكشوفات عبر موقع منصة مظلتي الإلكتروني، ليتمكن جميع المشمولين بالجبة الجديدة من الاستعلام عن أسمائهم عبر المنصة والتأكد من استحقاقهم الدعم، حيث يمكن الاستعلام عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي باتباع التالي:

الدخول على موقع منصة مظلتي الإلكتروني.

بعد الدخول على الموقع اضغط على نظام الحماية الاجتماعية.

ومن ثم اختر برامج الرعاية الاجتماعية.

يطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية والتي منها رقم البطاقة الزكية ورقم الهوية ونحوه.

حدد الوجبة المراد الاستعلام عنها، وهي السابعة.

تأكد من أن جميع البيانات المخلة صحيحة، ثم اضغط استعلام.

سيتم عرض كشوفات الوجبة الأخيرة والتي يمكنك تحميلها من الموقع والاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من حلالها.