هسه ظهرت.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات العراقية عبر موقع وزارة العمل

يرغب الكثيرون في معرفة اسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، حيث تقوم دولة العراق بدعم العديد من المواطنين العراقيين، وذلك من خلال توفير دعم شهري لهم يتم صرفه للأشخاص المستفيدين الذين قد وقع عليهم الاختيار تبعًا الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، ويوجد الكثير من الأشخاص في العراق يرغبون في معرفة الأسماء التي مشمولة بالرعاية الاجتماعية عام 2024، وقد قامت وزارة العمل بالعراق بالإعلان عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الأسماء التي مشمولة بالرعاية الاجتماعية، وسوف نعرض لكم هذه الطريقة بالتفصيل خلال مقالنا هذا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قد قامت وزارة العمل بالعراق بالإعلان عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن كشوفات اسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في كافة المحافظات وذلك عن طريق شبكة الإنترنت، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العمل العراقية من هنا.

من خلال الصفحة الرئيسية في وزارة العمل قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية .

القيام بعد ذلك بالنقر على برنامج الرعاية الاجتماعية .

ثم قم باختيار رقم الوجبة الوجبة السابعة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وهي تتمثل في اسم الشخص المستعلم بالإضافة إلى رقم الهاتف.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

الضغط على استعلام.

سوف تجد كشوفات بصيغة pdf قم بالنقر على تحميل.

انتظر إلى أن يتم انتهاء التحميل.

ثم قم بالبحث عن اسمك داخل الملفات.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

قد قامت وزارة العمل بدولة العراق بوضع عدة شروط خاصة بأسماء المشمولين داخل الرعاية الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: