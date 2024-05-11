هتحجزها وتستلمها في خلال ساعات بس!”هنــا” شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

يظل التساؤل عن الاستعلام عن شقق الاسكان برقم القومي 2024 كبير من جانب عدد هائل من المواطنين فمن المعروف أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الشقق السكنية بمنتهى السهوله واليسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بصندوق التمويل العقاري المرفق من جانب وزارة الإسكان، فمن الجدير بالذكر أنه يرغب المواطنين في التعرف على كيفية الاستعلام عن تلك الشقق وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

الان من الممكن لكل المواطنين أن يستعلموا عن شقق الاسكان الاجتماعي بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي المتعلق بصندوق التمويل العقاري من هنا الذي يتبع وزارة الإسكان ومن ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر الاستعلام

انتقاء المشروع الذي يريد المتقدم حجزه

تعبئة جميع البيانات المراد من المتقدم

كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن بشكل صحيح

النقر على زر الإستعلام

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

هناك أماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بمساحات تكون متراوحة بين 75 حتى 90 متر بالمدن التالية:

مدينة بدر

مدينة العبور الجديده

مدينة سوهاج الجديده

بني سويف الجديده

حدائق العاصمة

مدينة 15 مايو

أسيوط الجديدة

السادات برج العرب وغيرهم من الاماكن الاخرى

الاوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي