“جددها كل 6 شهور” رابط تجديد منحة البطالة الجزائر وما سبب تداول الإشاعات بزيادة جديدة؟

تعمل الوزارة الجزائرية بتوفير رابط تجديد منحة البطالة الجزائر كل 6 أشهر حرصا نتها على مساعدة العاطلين عن العمل وبالأخص الشباب وذلك قامت بزيادة مبلغ المنحة من مبلغ 13 ألف لدينار لمبلغ 15 ألف دينار منذ فترة قريبة، ولكن تداولت الإشاعات حول زيادة جديدة بمناسبة عيد الأضحى ولكن الوزارة حسمت الجدل بهذا الشأن، ونوضحه في التالي.

رابط تجديد منحة البطالة الجزائر

يبحث الكثيرين عن رابط تجديد منحة البطالة للحصول عليها للتعويض عن البطالة حتى العثور على عمل، وتداولت السوشيال ميديا بعض الإشاعات حول توقع زيادة جديدة بمناسبة قدوم عيد الأضحى ولكن الجهة المختصة نفت هذه الأخبار وإنها لم تطرح أي زيادة جديدة وجميعها إشاعات كاذبة، وإليكم في التالي خطوات التجديد وهي كالتالي:

الولوج على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية. ثم ملء البيانات المطلوبة. إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. ومن ثم اضغط تسجيل دخول. انقر على أيقونة منحة البطالة. النقر على أيقونة التجديد. كتابة البيانات المطلوبة. أرفاق المستندات والأوراق التي تثبت الأحقية. اضغط على أيقونة تأكيد طلب.

شروط منحة البطالة بالجزائر

وضعت وزارة العمل بالجزائر عن مجموعة من الشروط لمنحة البطالة التي يجب توافرها في المتقدم وهي: