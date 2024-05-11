يا مرحب بالعيد “كم يوم باقي على عيد الاضحى” المعهد الفلكي للبحوث يُعلن عن التفاصيل 2024

استمر البحث من جانب المواطنين كم يوم باقي على عيد الاضحى، إذ أنه بعد ان انتهى عيد الفطر المبارك يتم التساؤل عن موعد حلول عيد الأضحى المبارك أيضا فلم يتبقى سوى وقت قليل على حلول هذا العيد وتلك المناسبة الجميلة للمسلمين، وفيما يلي سوف نوضح لكم الموعد تبعا لما تم توضيحه من جانب المعهد القومي للبحوث الفلكية.

كم يوم باقي على عيد الاضحى

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بتوضيح كم باقي على عيد الأضحى إذ أنه اوضح ان عيد الاضحى سيكون يوافق العاشر من ذي الحجة 1445، والذي يكون موافق السابع عشر من يونيو 2024، كذلك أن دار الافتاء سوف تقوم كما اعتدنا باستطلاع الهلال الخاص بشهر ذي الحجه وتؤكد هذا الموعد بشكل رسمي.

اجمل عبارات عيد الاضحى المبارك