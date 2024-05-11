【﻿لينك النتيجة】نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐦𝐥𝐚𝐳𝐞𝐦𝐧𝐚 جميع المحافظات العراقية

تتيح وزارة التربية نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بعد انتهاء الامتحانات التي تم تحديد موعدها بأسبوعين، فعند انهاء الطلاب امتحاناتهم يستغرق وقت التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات مدة أسبوعين، ثم تقوم الوزارة بإعلان نتائج الصف السادس الاعدادي عبر موقع الوزارة ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي من خلال الرقم الإمتحاني، أو من خلال موقع نتائجنا، والذي يمكن لطلاب الاطلاع علي النتيجة من خلاله باسم الطالب، وإليكم تفاصيل الخبر.

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024

تتوفر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا بمجرد الانتهاء من الامتحانات، وقضاء مدة أسبوعين، والتي اعتادت الوزارة أن تستغرقها في عملية رصد الدرجات ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم مباشرة عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال الدخول على الموقع من الرابط الرسمي، أو من خلال موقع نتائجنا بالدخول على الموقع من خلا الرابط الرسمي.

نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا

وللاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الاول 2024 عبر موقع نتائجنا اتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا من خلال الرابط المذكور أعلاه.

قم بتحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

اضغط أمام المحافظة على تنزيل.

بعد تحميل الكشوفات بصيغة pdf قم بفتحها على جهازك واستعلم عن نتائج الطلاب بالاسم.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول

من المتعارف أن مدة التصحيح تستغرق أسبوعين، ولكن ربما تزيد أو تختلف قليلا حسب الحاجة، فبعد انتهاء امتحانات الكلاب بمدة أسبوعين يتم اعلان النتيجة، وهذا وقد حددت وزارة التربية أن امتحانات السادس الاعدادي ستبدأ يوم 21 مايو 2024، وتنتهي يوم 5 يونيو 2024، فمن المتوقع أن تظهر نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 في شهر يونيو القادم.