خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

أيام قليلة تفصلنا عن بدء اختبارات الثانوية العامة، لذا أكثر ما يتساءل عنه الطلاب خلال الفترة الحالية هي خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة، حيث من الضروري الحصول عليها حتى يتم الدخول إلى لجنة الاختبارات، وقد تم التأكيد من قبل وزير التربية والتعليم أن أرقام الجلوس سيتم طرحها إلى جميع الطلاب قبل بداية الامتحانات بعدة أسابيع، وأكد أنه قد تم الانتهاء من تجهيز جميع الأرقام، وتبقى فترة قليلة حتى يتم طرحها إلى الطلاب.

رابط وخطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة أرقام الجلوس الخاصة بهم فور طرحها، ولهذا تمثلت الخطوات في الآتي:

أولا قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والذي تم الحصول عليه من المدرسة.

بعد ذلك عليك بالضغط على زر الاستعلام.

بعد مرور بضعة دقائق يظهر إليك رقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم طرحه من قبل الوزارة.

طريقة الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

فور أن تم طرح نظام التابلت وتطبيقه على الثانوية العامة منذ عدة سنوات ماضية، أعلنت الوزارة عن حساب بريد إلكتروني موحد إلى جميع الطلاب، والذي من خلاله يتم الحصول على جميع البيانات التي تقدمها الوزارة إلى الطلاب، وحتى يتم معرفة تلك البيانات يجب معرفة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال تنفيذ بعض الخطوات الآتية: