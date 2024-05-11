فيلم السرب في الصدارة …. محققاً 2 مليون جنيه ايرادات في آخر 24 ساعة مشاهدة وتحميل موقع ايجي بست بجودة HD

يستمر فيلم السرب في حصد أعلى الإيرادات والتي تخطت الـ 2 مليون جنيه ، حيث استطاع الفيلم أن يحقق أكثر من 2 مليون جنيه في نهاية الأمس الجمعة ليكون إجمالي الإيرادات حتى هذه اللحظة 24 مليون جنيه، تم عرض الفيلم في عدد من السينمات داخل المملكة العربية السعودية بداية من يوم 1 مايو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أحداث وتفاصيل فيلم مسلسل السرب .

احداث فيلم السرب

فيلم السرب مستوحى من قصة حقيقية لملحمة تاريخية قام بها أبطال القوات المصرية، في مدينة درنة الليبية والتي قام فيها عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصري قبطي ، ويعرض الفيلم أيضاً الجهود التي بذلتها القوات المصرية ضد التنظيمات الإرهابية والضربة الجوية التي قام بها الجيش المصري في ليبيا ضد التنظيم الداعشي.

أبطال فيلم السرب

يضم فيلم السرب عدد من نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم: أحمد السقا، وكريم فهمي، وشريف منير، وأحمد حاتم وهند صبري ودياب وآسر ياسين وقصي خولي وعمرو عبد الجليل والفنان مصطفى فهمي، وإسلام جمال ومنى ذكي ومحمود عبد المغني، وغيرهم من نجوم الفن والدراما والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع أحداث الفيلم ولاقى على إعجاب عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، كما نشر الفنان طارق لطفي على حسابه الرسمي على تويتر وتقدم برسالة تهنئة للفنان أحمد السقا على دوره في فيلم السرب وكتب على الصورة “مبروك ياسقا ، إن شاء الله تكسر الدنيا”.