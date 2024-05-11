“خليك سبورت‎ واشتري سمارت واتش” ساعة ذكية بمميزات كتير وسعر اقتصادي!

ساعة Black Shark GS3 هي ساعة سمارت ذات تصميم جذاب ومتين تدعم بطارية عمرها الافتراضي عالي بالإضافة إلى سعرها الاقتصادي، وتحتوي على الكثير من المميزات ومناسبة جدا لممارسي الرياضة، وتم إطلاقها في الأسواق المحلية من قبل شركة بلاك شارك الصينية.

مواصفات ساعة Black Shark GS3

تعرف على أهم المواصفات التي يجب التعرف عليها قبل شراء الساعة وهي كالتالي:

اسم الساعة Black Shark GS3 نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 1.43 بوصة معدل تحديث 60 هيرتز في الثانية نسبة سطوع 600 شمعة السعر 70 دولار (يعادل 3350 جنيه مصري)

مميزات وخصائص ساعة Black Shark GS3

تحمل ساعة Black Shark GS3 خصائص ومواصفات قياسية مناسبة لجميع الأفراد وخاصة الرياضيين: