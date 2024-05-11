تكنولوجيا
“خليك سبورت واشتري سمارت واتش” ساعة ذكية بمميزات كتير وسعر اقتصادي!
ساعة Black Shark GS3 هي ساعة سمارت ذات تصميم جذاب ومتين تدعم بطارية عمرها الافتراضي عالي بالإضافة إلى سعرها الاقتصادي، وتحتوي على الكثير من المميزات ومناسبة جدا لممارسي الرياضة، وتم إطلاقها في الأسواق المحلية من قبل شركة بلاك شارك الصينية.
مواصفات ساعة Black Shark GS3
تعرف على أهم المواصفات التي يجب التعرف عليها قبل شراء الساعة وهي كالتالي:
|اسم الساعة
|Black Shark GS3
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|1.43 بوصة
|معدل تحديث
|60 هيرتز في الثانية
|نسبة سطوع
|600 شمعة
|السعر
|70 دولار (يعادل 3350 جنيه مصري)
مميزات وخصائص ساعة Black Shark GS3
تحمل ساعة Black Shark GS3 خصائص ومواصفات قياسية مناسبة لجميع الأفراد وخاصة الرياضيين:
- تغطى شاشة الساعة بطبقة حماية متينة مصنوعة من الزجاج +corning Gorilla Glass 8H بالإضافة إلى تاج رقمي دوار.
- كما تدعم أكثر من 100 وضع رياضي وتحتوي على أجهزة استشعار بصرية مدمجة بجانب مستشعر لقياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم مما يجعلها أفضل اختيار أمام الرياضيين لمراقبة الصحة الشاملة وضغط الدم في الجسم.
- كما تأتي الساعة بمستشعر يدعم تتبع معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم خلال الساعة وطوال أيام الأسبوع.
- بالإضافة إلى أنها تتمكن من مراقبة النوم وتسجيل بيانات شاملة للسعرات الحرارية ومقياس ضغط الدم وخطوات المستخدم.
- والجدير بالذكر أنها تحتوي على نظام تحديد المواقع GPS لتتبع دقته QZSS.
- بجانب دعمها لنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية GLONASS و GALILEO GPS.
- بالإضافة إلى ذلك تدعم تصنيف 5ATM +IP69K المميز الخاص بمقاومة الغبار والماء ولذلك تكون ملائمة للاستخدام أثناء السباحة والأنشطة المائية.
- تدعم الساعة وظيفة الاتصال قريب المدى NFC الخاص بإقفال الأبواب الذكية.
- تتميز بدعم مساعد Baidu Wenxin Yiyuan AI والمدعوم بالذكاء الاصطناعي المستخدم للاستعلامات الصوتية واسترجاع المعلومات.
- وأيضاً الساعة تدعم خاصية الاتصال عبر البلوتوث وتقليل الضوضاء ENC.
- من أهم مزايا الساعة عمر البطارية الخاصة بها والذي يصل إلى حوالي 21 يوم في وضع الاستعداد.
- كما تتميز الساعة بعدم الحاجة إلى الشحن بشكل مكرر فهي مناسبة للرحلات الطويلة والاستخدامات اليومية.
- بجانب سعرها الاقتصادي فوصل سعرها في الصين حوالي 70 دولار (يعادل 3350 جنيه مصري).