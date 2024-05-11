يا سلام على الفخامة والأناقة.. سعر ومواصفات تويوتا كامري 2025 الجيل التاسع.. سيارة أحلامك بأسعار مناسبة

سعر ومواصفات تويوتا كامري 2025، حيث تعتبر سيارة تويوتا كامري 2025 واحدة من أفضل المركبات العالمية في صناعة السيارات، تتميز كامري 2025 بتصميم متطور يعكس روح الابتكار والتطور التكنولوجي. فهي لا تقتصر على كونها مجرد وسيلة للتنقل، بل تمثل رمزًا للفخامة والأناقة في كل تفصيلة، يجمع تصميمها الخارجي بين الأناقة والديناميكية، مما يجعلها تبرز بين المنافسين في فئتها، لمعرفة مواصفات سيارة تويوتا كامري 2025 والسعر المتوقع، تابعنا.

سيارة تويوتا كاميري 2025

تتميز كامري 2025 بتصميم داخلي فاخر ومريح، مما يضمن تجربة قيادة ممتعة للسائق والركاب على حد سوا، حيث توفر المساحة الوفيرة للركاب مع الاهتمام بأدق التفاصيل.

بالإضافة إلى الأداء القوي والتصميم الرائع.

تأتي كامري 2025 مجهزة بأحدث تقنيات السلامة والأمان، حيث تمتلك مجموعة شاملة من أنظمة السلامة النشطة والتقنيات المتقدمة للمساعدة في تفادي الحوادث وحماية الركاب في حال وقوعها.

مواصفات سيارة تويوتا كاميري 2025

تقدم الجيل التاسع من سيارة تويوتا كامري 2025 دليلاً على تفوق العلامة التجارية في مجال صناعة السيارات ذات الأداء العالي.

يتميز النموذج الجديد بتوافر محرك بنزين بأربع سلندرات سعة 2.5 لتر مدمج مع محركات كهربائية، حيث ينتج الإصدار ذو الدفع الأمامي قوة تصل إلى 225 حصانًا من توليد محركين كهربائيين. بينما يحمل الإصدار ذو الدفع الكلي محركًا كهربائيًا إضافيًا على المحور الخلفي، مما يرفع القوة الكلية إلى 232 حصانًا. تعتمد كامري 2025 على ناقل حركة متغير باستمرار eCVT ونظام هايبرد مجهز ببطارية ليثيوم أيون، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد. نلاحظ أيضا عدم توفر خيارات محرك V6 أو نسخة TRD، مما يعكس التركيز على تحسين التجربة مقارنة بالأجيال السابقة، مع تحسينات على نظام التعليق وماصات الصدمات لتحقيق “استجابة محسنة ومعالجة رشيقة”. فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، تتوفر كامري 2025 بتشكيلة متنوعة من التصاميم والتفاصيل، مع فئات XLE وXSE التي تتميز بشاشات أكبر حجمًا تصل إلى 12.3 إنش ودعم لتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إضافة إلى نظام شحن لاسلكي للهواتف وشاشة عرض رأسية بمقاس 10 إنش. من حيث السلامة، تتميز كامري 2025 بتوفير تقنيات متقدمة من Toyota Safety Sense 3.0، مثل نظام التحذير من التصادم ونظام المساعدة في الخروج عن المسار، مما يجعلها خيارًا آمنًا وموثوقًا للعائلات والمسافرين.

سعر تويوتا كامري 2025 toyota camry في السعودية

في هذا الفترة اسعار السيارات ليست ثابتة ولكن كم المتوقع في السوق السعودي أن السيارة تبدأ من حوالي 110000 ريال سعودي، بينما قد تصل أسعار الفئة الأعلى إلى حوالي 160000 ريال سعودي، وهذا يتوقف بشكل أساسي على المواصفات والميزات المختارة للسيارة، بالإضافة إلى عوامل السوق والطلب.