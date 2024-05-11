“احجـــزهــا هُنـــا فــورا nid-moi.gov.iq“ كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 واهم شروط الحجز

أعلنت الحكومة العراقية عن كيفية كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق لعام 2024، حيث توفر البطاقة بعض الخدمات المختلفة والتي يمكن الحصول عليها اليوم بشكل إلكتروني من خلال عملية الحجز، ويمكن أيضًا تحديث جميع المعلومات الواردة في البطاقة بسهولة لضمان عدم وجود أي مشاكل قانونية بسبب عدم تحديثها أو تجديدها أو استخراجها بشكل مناسب.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

قد أوضحت الجهات المعنية كيفية حجز البطاقة الوطنية في العراق لعام 2024، حيث يجب تطبيق بعض الأساليب الأساسية لعملية التقديم لحجز موعد إلكتروني للحصول على بطاقة الهوية الوطنية أو تعديلها، والهدف من ذلك هو تسهيل بعض الأعمال وتوفير بعض الخدمات المختلفة بما يوافق التطور الرقمي وفقًا للقانون الخاص بالسجل المدني العراقي، الذي تم وضعه لتحقيق استفادة مباشرة منه، وتتضمن الإجراءات التالية:

في البداية يجب أن نقوم بزيارة صفحة مدرية شؤون البطاقة الوطنية الرسمية أولاً.

من ثم الضغط على الهوية الوطنية

ثم نقوم بالنقر على زر حجز الهوية الوطنية.

ابدأ الآن في تنزيل جميع المعلومات والبيانات المتاحة أمامك.

قم بالضغط على قائمة الاستناد.

ابدأ بالضغط على رقم الهاتف.

انقر أيضًا على “الإنهاء” حتى يتم الانتهاء من جميع الخطوات المتعلقة بعملية الحجز أو الرابط الرسمي للتقديم.

الشروط المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، حيث تسعى الحكومة العراقية لمحاربة التزوير المتعلق بالهويات الوطنية من أجل الحفاظ على النظام القانوني والأمن العام في المجتمع، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم 18 سنة أو أكثر.

يجب على الشخص الذي يقدم طلب أن يكون من جنسية عراقية أو مقيم دائم في العراق.

يتوجب على الشخص المتقدم دفع جميع الرسوم المطلوبة.

يجب على المتقدم تقديم ما يثبت موقفة من الخدمة العسكرية.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة.

المستمسكات المطلوبة للتقديم على البطاقة الوطنية

يوجد مجموعة هامة من الوثائق الضرورية التي يجب تقديمها للحصول علة الهوية الوطنية الموحدة في العراق الهوية الوطنية، وتشمل ما يلي: