“مميزات خرافية”.. كيف أحمل ببجي موبايل 2024 التحديث الجديد PUBG Mobile 3.2؟

بعض اللاعبين يبحث كل منهم عن كيف احمل ببجي موبايل التحديث الجديد، وذلك بعد أن تم الإعلان عن توفر تحديث جديد خاص باللعبة، تم طرحه على مختلف المنصات الإلكترونية، حتى يبدأ الجميع في تثبيت التحديث، وجاء هذا التحديث يحمل الكثير من المميزات الرائعة التي قد طالب بها بعض اللاعبين، لذا حتى يتم تثبيت التحديث يلزم معرفة بعض الخطوات الهامة والتي سيتم توضيحها لكم خلال السطور القادمة.

كيف أحمل ببجي موبايل 2024 التحديث الجديد؟

أكثر التساؤلات التي تتعلق بلعبة ببجي خلال الفترة الحالية، هي كيف احمل ببجي موبايل التحديث الجديد، حيث أشار الكثير إلى وجود مزايا جديدة تم إضافتها داخل اللعبة، تعد عبارة عن الأزياء الجديدة والذخائر وبعض الأسلحة القتالية الحديثة، بالإضافة إلى المعدات الحربية التي يعشقها الكثير، كما أنه قد تم إضافة بعض الخرائط والمناطق الجديدة ذات التصميم المتميز والمبتكر، لذا حتى تبدأ في تحديث اللعبة، عليك اتباع مع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:

قم بالولوج إلى متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور، وذلك تبعا للهاتف الذي تحمله.

بعد ذلك قم بتدوين اسم اللعبة داخل قائمة البحث، والتي توجد في أعلى الصفحة الرئيسية للبرنامج.

ثم قم باختيار اللعبة من ضمن النتائج التي تظهر إليك.

بعد ذلك تظهر لك أيقونة تحديث عليك بالضغط عليها.

مميزات تحديث لعبة ببجي

من خلال تحديث لعبة ببجي ستتمكن من معرفة المميزات التي قامت اللعبة بإضافتها إلى اللاعبين، حيث تعمل تلك المميزات على زيادة المتعة والإثارة لدى جميع اللاعبين في المباريات الصعبة التي تتسم بالتشويق والحماس، لذا من أبرز المزايا التي قدمتها اللعبة في التحديث الجديد هي كالتالي: