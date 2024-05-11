حاسب نفسك يا نجم.. اعرف طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024.. على وشك الوصول لهاتفك..اتبع الخطوات دي بس

طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024، لعبة فيفا هي واحدة من الألعاب الأكثر شهرة حول العالم، تقدم تجربة واقعية لمحبي كرة القدم، حيث يمكنك الانضمام إلى أقوى الفرق وتجربة لعب مع لاعبين مشهورين، يمكنك تنزيل اللعبة على هاتفك المحمول لتستمتع بالمباريات المثيرة والتجارب المشوقة التي تقدمها، سأشرح في هذا المقال كيفية تحميل اللعبة بالتفصيل، فتابعونا للمزيد من المعلومات.

طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل FIFA Mobile 2024

يمكنك تحميل لعبة FIFA Mobile على هاتفك باتباع الخطوات التالية:

افتح متجر Google Play على هاتفك.

ابحث عن “FIFA Mobile 24” في شريط البحث في أعلى الشاشة.

اختر لعبة FIFA Mobile 24 من النتائج.

انقر على الزر “تثبيت” وانتظر حتى يكتمل التثبيت.

بعد الانتهاء، انقر على “فتح” لبدء اللعبة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان لديك، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب.

شروط تشغيل لعبة فيفا موبايل

قبل البدء في تشغيل لعبة FIFA Mobile 2024، تأكد من توافر الشروط والمتطلبات التالية على هاتفك:

نظام Android بالإصدار 6 أو أحدث. دقة شاشة لا تقل عن 720 بكسل. ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 3 غيغابايت. مساحة تخزينية فارغة لا تقل عن 2 غيغابايت لتنزيل اللعبة بنجاح.

مميزات لعبة فيفا موبايل 2024

تتميز لعبة FIFA Mobile 2024 بعدة مميزات، منها: