“كشوفات PDF”.. كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

يبحث الجميع عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي تتعلق بالوجبة السابعة، حيث من المقرر أن تقوم الرعاية الاجتماعية بالإعلان عن الكشوف خلال الفترة الحالية وذلك تبعا للتوقعات التي تم طرحها من قبل بعض المسؤولين داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي الفترة الماضية قد تم فتح باب التسجيل حتى يتم تقديم الأوراق والبيانات التي تثبت مدى احتياجهم إلى الدعم الذي تقدمه الرعاية الاجتماعية.

كشوفات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تم الكشف من قبل وزارة العمل أنه من السهل معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم داخل منصة مظلتي المطروحة من قبل الرعاية الاجتماعية، ولهذا تعد تلك الخطوات عبارة عن الآتي:

أولا قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك عليك بتحديد الوجهة التي ترغب بالانتقال إليها، لذا قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك بتحديد خيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الوجبة التي تبحث عنها.

بعد ذلك عليك بتدوين اسم المحافظة ومحل الإقامة، بالإضافة إلى تدوين رقم الهوية الوطنية.

ثم قم بالضغط على زر استعلام.

كشف النتيجة يظهر لك بعد ذلك عليك بتحميله.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

لكي يتمكن المواطن من الحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوفر به بعض الشروط، والتي تم توضيحها بواسطة الحكومة العراقية، وتلك الشروط تعد عبارة عن الآتي: