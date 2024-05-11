قرار ملكي في استمرار دفع الدعم الإضافي لحساب المواطن 2024 للفرد واهم الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم

في الآونة الأخيرة، أصدر الملك سلمان قرارًا ملكي باستمرار صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن 2024، ويهدف هذا الدعم إلى توفير دعم كامل لجميع الفئات المستحقة، وهو برنامج تم إنشاؤه في عام 2017 ويعتمد عليه العديد من أفراد المجتمع السعودي، مما يجعله محطة للعديد من التساؤلات والاهتمامات،

الدعم الإضافي لحساب المواطن 2024

حددت الجهات المعنية قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن المقدم للأشخاص المستفيدين، وفيما يلي الراتب بعد الزيادة كالتالي:

تبلغ قيمة الدعم المالي المقدم لرب الأسرة بزيادة قدرها 720 ريال.

يبلغ دعم التابع الإضافي الذي يبلغ عمره أكثر من 18 عامًا 360 ريال.

يتلقى الفرد الأقل من 18 عامًا دعمًا ماليًا بلغت قيمته 216 ريال.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 2024

حددت وزارة الموارد البشرية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين ليحق لهم الحصول على دعم حساب المواطن لعام 2024، والهدف من ذلك هو تقديم الدعم للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية سعودية ويحمل إقامة دائمة في المملكة.

يجب ألا يتجاوز دخله الشخص الحد الأقصى المسموح لصرف الدعم الحكومي لحساب المواطن

يتعين تحديث بياناتك بانتظام في حالة وقوع أي تغييرات أو طلب من قبل وزارة الموارد البشرية.

إذا لم يمتلك المواطن أي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 2024

يمكن للمستفيدين التحقق من أهلية حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب تسجيل الدخول إلى حساب المواطن وإدخال البيانات الشخصية كاسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على الرمز المرسل عبر الرسالة النصية وادخله في الحقل المخصص له.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يتم التحول إلى خيار البرامج الأهلية المتاحة في القائمة.

من الضروري التأكد من دقة كتابة المعلومات بشكل صحيح.

عند الانتهاء من إدخال البيانات، يتم الانتقال إلى شاشة الأهلية للاطلاع على نتيجة الاستعلام.

حالات وقف حساب المواطن 2024

تم تحديد الأسباب والظروف التي قد تؤدي إلى إيقاف حساب المواطن، وفيما يلي سنوضح هذه الحالات.