عاجل.. الاعلان عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وكيفية الإستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب
ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الامور عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بكافة نوعيتها سواء ( تجاري- صناعي – ذراعي- فندقي ) بجميع المحافظات عبر محركات البحث المتنوعة ومن هنا اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم علي أهتمام الوزارة بقطاع التعليم الفني والتجاري وذلك لما يحققه من انجازات ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد
مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2024
اعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية 2024 بعد ان تم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني حيث تبدا الامتحانات التحريرية بمختلف انواعها من يوم السبت الموافق 25مايو 2024 وتستمر لمدة 12 يوما لتنتهي في 6 يونيو 2024 وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وقد شددت الوزارة علي ان تسير الامتحانات داخل اللجان بشكل منظم دون فوضي او شكاوي وذلك حرصا منها علي سلامة جميع الطلاب وتوفير مختلف سبل الراحة لديهم
كيفية الحصول علي ارقام الجلوس والتسجيل علي موقع وزارة التربية والتعليم
توجد طريقتين للحصول علي رقم الجلوس الخاص بك وهما
اولا: عليك بالذهاب الي المدرسة التي تسجل بها كطالب دبلومات فنية وان تحصل علي رقم الجلوس الخاص بك مجان دون اي رسوم
ثانيا: توجد طريقة اخري للحصول علي رقم جلوسك اتاحتها وزارة التربية والتعليم اونلاين وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- قم بالتسجيل علي موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني الفني
- ثم انقر علي ايقونة الخدمات الالكترونية
- اختار ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2024
- ثم قم بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بطالب الدبلوم الفني
- انقر علي تحميل والحصول علي رقم جلوس الدبلومات الفنية