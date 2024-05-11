“شــوف اسمــك ونــزله pdf“ أسماء المدعوون للامتحان التنافسي مستشفى جامعة الأردن 2024 وموعد الامتحان

يتساءل الكثير من المواطنين داخل الأردن عن موعد الامتحان التنافسي مستشفى جامعة الأردن، والجدير بالذكر أن المستشفى قامت بإطلاق تلك المسابقة منذ فترة والتي توفر عدد من الوظائف الخالية في التخصصات الطبية المختلفة ولكن يتم التقديم عليها بعد التحقق من توافر مجموعة من الشروط، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

موعد الامتحان التنافسي مستشفى جامعة الأردن

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن مواعيد الامتحان التنافسي للمتقدمين ويجب العلم أن لكل فئة موعد محدد والتي جاءت على النحو التالي:

سوف يتم إجراء اختبارات تخصص ممرض المشارك يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا للفترة الأولى، بينما الفترة الثانية تخصص تعقيم سوف تبدأ في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا.

اختبارات تخصص صيدلي طبيب استشاري وطوارئ وتخصص طبيب اختصاص عام أطفال يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

اختبارات تخصص ممرض قانوني سوف يتم إجراء الاختبارات يوم الإثنين الموافق 13 من مايو 2024 في تمام الساعة 10 صباحا الفترة الأولى بينما الفترة الثانية في تمام الساعة 12 ونصف ظهرا.

اختبارات تخصص صيدلي سوف تكون يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024 في تمام الساعة 10 صباحا الفترة الأولى، بينما الفترة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهرا.

إجراءات حضور الامتحان التنافسي مستشفى الجامعة الأردنية

قامت المستشفى بوضع مجموعة من الإجراءات التي يجب مراعاتها عند حضور الامتحان التنافسي وهي:

في حالة عدم حضور الاختبارات يتم إلغاء المشاركة في المنافسة.

يجب الحرص على التواجد قبل موعد الاختبار بثلاثين دقيقة.

عدم إحضار الهاتف المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

يجب إحضار البطاقة الشخصية الخاصة للمتقدم ويجب أن تكون سارية المفعول.

أسماء المدعوون للامتحان التنافسي

أعلنت مستشفى الأردن عن أسماء المدعوون لحضر الامتحان التنافسي والتي جاءت على النحو التالي: