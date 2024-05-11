اعرف دلوقتي سعر هاتف ريلمي نوت 50 في مصر والإمارات والسعودية

تعتبر هواتف ريلمي نوت من أفضل وأرخص الهواتف الموجودة في الأسواق، وشغل بال الكثير سعر هاتف ريلمي نوت 50 بعد طرحه في الأسواق، حيث يتميز بتصميم جذاب وأنيق ويأتي باللون الأزرق واللون الأسود وهما من أكثر الألوان التي تخطف النظر إليها، وسنتعرف سوياً على سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، بالإضافة إلى المميزات والمواصفات التي تخص الهاتف.

سعر ريلمي نوت 50

إليكم سعر هاتف ريلمي نوت 50 داخل مصر والإمارات والسعودية كالآتي:-

في مصر نسخة 64 جيجا رام بسعر 4800 جنية ونسخة 128 جيجا 4 رام بسعر 5100 جنية.

في السعودية نسخة 128 جيجا 4 رام بسعر 350 ريال سعودي.

في الإمارات نسخة 128 جيجا 4 رام بسعر 350 درهم إماراتي.

مواصفات Realme Note 50

تعرف على مواصفات هاتف ريلمي نوت 50 الجديد لعام 2024 وإليكم أهم المواصفات التي يحتويها الهاتف:-

يحتوى على معالج رسومي من نوع Mali-G57 بتكنولوجيا 12 نانو.

يأتي بذاكرة تخزين 64 جيجا بايت و3 رام، و128 جيجا مع 4 رام.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل والخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفية الأخرى بدقة 08 ميجا بيكسل.

الشاشة بمساحة بمساحة 6.74 إنش وتحتوى على 560 شمعة.

نظام أندرويد وبطارية بحجم 5000 مللي أمبير بقوة شحن 10 وات.

مميزات ريلمي نوت 50

يأتي هاتف ريلمي نوت 50 بمميزات متعددة ليتناسب مع الإستخدام الشبابي حاليا وهي كالتالي:-