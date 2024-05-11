سارع الآن.. شروط التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024 والخطوات اللازمة للتسجيل

قام صندوق الحماية الاجتماعية بالإعلان عن فتح عملية التسجيل داخل دعم منفعة الأسرة المقدم من سلطنة عمان هذا العام، وأشار صندوق الحماية الاجتماعية على ضرورة التقديم داخل هذا البرنامج لمن تتوفر بهم الشروط المعلنة، كما أكد صندوق الحماية الاجتماعية على ضرورة التسجيل في أسرع وقت قبل أن يتم غلق الرابط، وذلك لأن عملية التسجيل ستكون بصورة إلكترونية من خلال الرابط المعلن بواسطة الحكومة العمانية، لذا يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال متابعة السطور القادمة.

شروط منحة منفعة الأسرة عمان 2024

حتى يتم التقديم إلى هذا الدعم يجب أن يتم معرفة شروط التسجيل في منفعة الأسرة، ويعد هذا الدعم من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمها السلطنة إلى جميع المواطنين الأشد احتياجا داخل عمان، وقد قام صندوق الحماية بالإعلان عن أن قيمة الدعم المقدم تصل إلى 430 ريال عماني، وحتى يتم الحصول على هذا الدعم يلزم أن تتوفر الشروط التالية:

أن يحمل الفرد الجنسية العمانية.

يجب عدم توفر أي عقارات مملوكة لدى الفرد.

أن يكون لدى المتقدم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

من الضروري ألا يتخطى راتب الفرد عن الحد المانع المعلن من الحكومة.

الإقامة داخل عمان.

طريقة التسجيل في منحة منفعة الأسرة

لكي يتمكن المتقدم إلى منحة منفعة عمان من التسجيل بداخلها، يجب عليه أن يتبع بعض الخطوات الهامة، والتي تتمثل في الآتي: