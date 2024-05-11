“زيادة 150% على الراتب”.. “المالية العراقية” تزف بُشرى سارة للموظفين 2024 مصرف الرافدين

قامت اللجنة المالية النيابية التابعة لوزارة المالية، بتعديل جديد في سلم رواتب الموظفين داخل كافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الدولة، ليصل نسبة الزيادة المنوط صرفها على جميع الدرجات الوظيفية بنحو 150% على قيمة الراتب، وهو ما يُشير إلى زيادة ضخمة وكبيرة سيتم العمل على تطبيقها في الفترة القليلة المقبلة، بعد أن تم التصديق عنها بشكل كامل من قبل اللجنة، وكذلك المصادقة من مجلس الوزراء العراقي، ولمعرفة سلم الرواتب يُرجى الضغط “هُـــــــــنا“، لكي تتعرف على قيمة الراتب.

الإطلاع على تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق

وفي نفس السياق، أكدت بعض الجهات الإعلامية بمجلس نواب العراق، أنه تم الإطلاع بشكل كامل على تعديل سلم الرواتب وأخر ما تم التوصل إليها، ومن “هُـــــنا” ستتطلع على خدمة الاستعلام عن الراتب، ولتكون هذه الزيادات ورفع الحد الأدنى للراتب في إطار سد احتياجات المواطنين ودعمهم المادي، رغم الظروف الاقتصادي والتقلبات التي تزداد فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه، وحتى تتلاءم هذه الزيادات مع الحياة المعيشية بشكل عام.

رفع الدرجات الدنيا للرواتب بجميع المؤسسات العاملة في الدولة

وأوضحت للجنة المالية النيابية، أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها في تحقيق العدالة والمساواة برفع الدرجات الدنيا للرواتب، مما تم على هامش ذلك عقد العديد من الاجتماعات وأخذ رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي شرعت بجمع كافة البيانات الخاصة برواتب الموظفين، وتم عرض الجدول الجديد للرواتب على لجنة مختصة من الخبراء لكي يتم الإطلاع على الرأي الأخير وتعديل ما يتم تعديله ضمن هذا القرار المعني بزيادة الرواتب، وسيتم البدء في توزيع كل هذه الزيادات قُبيل الفترة القادمة، ومع كم هذه الزيادات فمصرف الرافدين يوفر كذلك قروضًا ميسرة للموظفين ويمكنك معرفتها بالدخول “هُنـــا“.