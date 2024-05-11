رسميا لينك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر لينك مظلتي ووزارة العمل

رابط الاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 أعلنت عنه الوزارة بشكل رسمي، حيث أطلقت منصة مظلتي ليستطيع المواطنين من خلال هذه المنصة الاستعلام عن أسماء المقبولين بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة، ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الحكومة العراقية في تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطن العراقي صاحب الدخل الشهري الضعيف، ومن أجل توفير لهم متطلبات الحياة الأساسية للعيش حياة كريمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 تقوم الحكومة بتجهيز كشوفات بأسمائهم من أجل تنزيلها عبر الروابط الرسمية التابعة لها، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض الأوراق التي ينبغي أن تكون على دراية بها، وهي كالتالي:

البطاقة الشخصية للمتقدم.

مستند يثبت إقامة المتقدم بشكل مستمر في العراق.

الشهادة التي تخص الحصول على الدعم، وهذه الشهادة يتم استخراجها من السجل المدني في العراق.

تقديم تقرير طبي يثبت معاناة المتقدم من إعاقة تقف حاجزًا أمام قدرته على العمل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي، وهي من أشهر المنصات الاجتماعية في العراق والتي أطلقتها الوزارة من أجل تسهيل عملية الاستعلام على المواطنين، ويتم ذلك من خلال السير على بعض الخطوات الآتية: