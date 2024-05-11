نزلت الوجبة الجديدة ؟ .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 على مظلتي جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يتم البحث عنها من قبل المواطنين الذين قدموا على برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث أكثر ما جعل عمليات البحث في تزايد مستمر هي تأخر الإعلان عن الوجبة السابعة، وقامت الوزارة بتوضيح سبب التأخير الإعلان عن الوجبة، موضحة أن عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم المالي كبير للغاية، لذلك يتم فرز الأسماء بدقة كبيرة حتى يتم توزيع الدعم إلى الأسر المحتاجة بشدة للدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الوجبات المهمة التي يترقب ظهورها عدد كبير من المواطنين، حيث أعلنت الوزارة عن اقتراب صرف الوجبة، ويتم الاستعلام عن الوجبة من خلال الآتي:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها “الوجبة السابعة”.

حدد المحافظة التي تكون موجود بها.

إدراج المعلومات المطلوبة من أجل إكمال عملية التسجيل مثل رقم الهوية الوطنية للشخص المستعلم.

الضغط على زر “الاستعلام”.

ستجد أمامك نتيجة الاستعلام.

في حالة رغبتك في تحميل كشوفات المستفيدين بصيغة الـ pdf، قم بالضغط على زر تحميل.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حرصت الحكومة العراقية على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال تقديم لهم دعم مادي، ولكن هذا الدعم له بعض المعايير والضوابط حتى تحصل عليه، وهي تكون كالتالي:

لا بد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

متواجد بشكل دائم في العراق.

إذا كانت المتقدمة من النساء فلا بد ألا يقل عمرها عن 15 عام ولا يتخطى 55 سنة.

أما في حالة كان المتقدم من الرجال فلا بد من أن يكون الحد الأدنى لعمره 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

لا يمتلك أي أصول عقارية أو أملاك شخصية.

لا يتخطى أفراد الأسرة 4 أشخاص.

هذه الشروط يجب أن يكون المتقدم على دراية بها جيدا، وذلك لأن وزارة العمل تقوم بمقارنه بيانات المواطن معها، ويتم تقديم الدعم إلى من يستحقه فقط من المواطنين في كل المحافظات العراقية، حيث تقدم على هذا البرنامج ملايين المواطنين الذين يرغبون في الحصول على مبلغ الدعم من وزارة العمل التي أعلنت عن الكثير من الوجبات سابقا.