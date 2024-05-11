لينك نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 لعموم المحافظات بالرقم الامتحاني

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، يتم البحث عنه لأن تلك المرحلة تعد من أهم الصفوف الدراسية التي يمر بها الطالب العراقي خلال مشوار التعليم القبل جامعي، حيث مجموع الطالب في هذه السنة يحدد له مصير باقي سنوات الدراسة، لذلك يهتم كل أولياء في هذه السنة بالمستوى الدراسي لأبنائهم، ومن ثم البحث عن لينك النتيجة من الأمور التي يهتمون بها، حيث سرعة الإطلاع على نتيجة الطلاب فور ظهورها.

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

على كل طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط الدخول عبر لينك نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، والذي يقدم لهم جميع نتائج الطلبة الذين خاضوا الامتحان في كل المواد الدراسية، عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية .

أو رابط موقع نتائجنا.

بعد الدخول إلى الموقع تجد أمامك أيقونة ” نتائج الثالث متوسط ” اضغط عليها.

ثم بعد ذلك يجب تسجيل العام الدراسي الذي تستعلم عنه.

اكتب اسم المحافظة التي تتبعها.

سجل ” الرقم الامتحاني ” الذي حصلت عليه من المدرسة.

اكتب جميع بياناتك المتبقية.

راجع البيانات حتى تكون صحيحة تماما.

اختر زر ” عرض النتيجة “.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

البحث عن موعد نتيجة الدور الأول للصفوف الثالث متوسط 2024 مستمر، ولكن وزارة التربية في العراق لم تحدد حتى الآن موعد لظهور النتيجة، وأكدت أن الأمر مازال غامضا وأنه سوف يتم توضيح مواعيد تقريبية، عند انتهاء الطلبة من أداء الامتحانات ثم البدء في تصحيح أوراق الإجابة، وينطلق الماراثون الامتحاني يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، وتستمر حتى يكون اليوم الأخير للامتحانات يوم 5 يونيو 2024، يلي ذلك استعداد الوزارة لتجهيز الكنترول الذي يرصد درجات الطلاب ويعيد تصحيح الإجابات حتى يحصل كل طالب على حقه.