“قدم عليها من بيتك” التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 عبر بريد الجزائر eccp.poste.dz + أهم الشروط المطلوبة

بدأ المواطنون في مختلف ولايات الجزائر يكثفون عمليات البحث عن رابط وكيفية التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفير بطاقة إلكترونية تسهل على المواطنين إتمام كافة العمليات المصرفية، وكان ذلك في اطار محاولات وجهود الدولة لتطوير المعاملات المالية ومحاولة ميكنة العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد أوضحت هيئة البريد الجزائري كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على البطاقة الذهبية وهو ما سنحاول توضيحه في التالي.

شروط التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

حددت الهيئة القومية للبريد في الجزائر بعض الشروط التي يجب الالتزام بها قبل التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يشترط ان يكون للمتقدم حساب بريدي جزائري خاص به وإيداع مبلغ 10,000 دينار فيه.

تم تحديد عمر المتقدم بحيث لا يقل عن 18 عام.

لابد من إرسال صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم سارية وشهادة الميلاد.

وأهم شرط هو أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

تقديم إثبات للعنوان من خلال عقد ملكية أو أي فاتورة بها العنوان.

رابط وخطوات التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

لمزيد من التسهيلات المقدمة من هيئة البريد الجزائري فقد أوضحت الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتمكن المواطنون من التقديم على البطاقة الذهبية 2024، وهذه الخطوات هي:-

في البداية يتطلب الأمر الدخول إلى موقع بريد الجزائر الرسمي.

الرسمي. ثم يتم التوجه إلى قسم الخدمات، ومنها أختر البطاقة الذهبية.

سجل الدخول عن طريق رقم الحساب الجاري بدون المفتاح + كلمة السر وانقر على تصديق.

وبعدها قم بملء الاستمارة المطلوبة بإضافة البيانات التي تتمثل في الاسم ورقم الهوية ومكان الإقامة، وغيرها.

ثم يقوم بالنقر على زر إرسال الطلب.

وفي حالة إذا تلقيت الموافقة على طلب التقديم، ينبغي عليك تسديد مبلغ مالي عند استلام البطاقة الذهبية.

ووجب التنويه على أنه لا يحتاج الحصول على البطاقة الذهبية سوى 5 أيام فقد من بعد عملية التسجيل ودفع الرسوم المستحقة.