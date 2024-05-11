الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وموعد الصرف لشهر مايو 2024

أعلنت الحكومة السعودية موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وموعد صرف الرواتب وذلك بعد تغيير الموعد السابق، حيث كان موعد صرف رواتب المتقاعدين في السابق في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، ولكن تم تغيير هذا الموعد اعتباراً من شهر مايو الجاري ليصبح الأول من كل شهر ميلادي بدلاً من الخامس والعشرين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للأفراد الآن بسهولة استعلام عن رواتب المتقاعدين، وذلك من خلال الإجراءات التي حددتها المؤسسة وتشمل الخطوات التالية:

أولاً يجب التوجه مباشرة إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يجب إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني للقيام بالاستعلام.

يمكن للمستخدم النقر على خانة خدمات الإنترنت ثم الضغط على خانة الاستعلام عن الراتب.

ضع جميع البيانات المطلوبة في المكان المناسب لها، وأهمها رقم التسجيل في الجهة.

في النهاية، قم بالضغط على زر الاستعلام عن الراتب وسوف تظهر نافذة جديدة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة براتب التقاعد استناداً إلى البيانات التي تم إدخالها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أفصحت الحكومة السعودية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر رواتب المتقاعدين بمثابة مكافأة تمنح للمتقاعد نظير سنوات الخدمة والجهد الذي بذله في الشركة التي عمل بها، حيث تُقدم الشركة هذه الرواتب الشهرية لمساعدته على إدارة حياة كريمة بعد تقاعده، وفيما يتعلق بتاريخ صرف رواتب المتقاعدين في شهر يونيو، سوف يكون ذلك يوم الثاني من شهر يونيو عام 2024، حيث أن الأول من يونيو سوف يكون يوم السبت الذي يعتبر عطلة في المملكة، ولذلك تم تأجيل الصرف يومًا واحدًا حتى يوم الأحد.

شروط استحقاق راتب التقاعد

أوضحت الجهات المعنية أنه يجب توافر عدد من الشروط للاستفادة برواتب المتقاعدين، تتمثل فيما يلي: