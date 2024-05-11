سجل وخدلك راتب شهري.. رابط التسجيل في منحة منفعة الأسرة عمان

في كل دولة يتم إطلاق بعض البرامج التي تدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط من الرجال والنساء والشباب، حتى أن هذه المبادرات تكون بإشراف من بعض الجهات المختلفة في كل دولة، لكن حديثنا اليوم عن منفعة الأسرة في عمان، حيث إن هذه المنفعة هي من أبرز المبادرات المالية التي تدعم العديد من الأسر والعائلات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ليكون التسجيل في هذه المنحة إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على كل من يرغب في الحصول على المنحة.

طريقة التسجيل في منفعة الأسرة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في منفعة الأسرة عمان، كما على النحو التالي:-

أولاً يتم الذهاب إلى موقع صندوق الحماية الإجتماعية.

لتقوم بعدها بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الصندوق.

القيام بإختيار منفعة الأسرة.

ليتم إدخال كافة المعلومات المطلوبة في الخانات الخاصة بذلك.

على أن يتم إرفاق الوثائق المعنية بطلب القبول في المنفعة.

التأكد من البيانات والمستندات التي تم إدخالها.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

شرط القبول في منفعة الأسرة عمان 2024

وتتمثل أبرز شروط القبول في منفعة الأسرة عمان، كما نصت على النحو الأتي:-