“أغاني تعليميه وافلام ترفيهية” استقبل تردد قنوات الأطفال 2024  على النايل سات بجودة عالية “نزلها وفرح أولادك” 

الجدير بالذكر أن جميع الأطفال حول العالم يعشقون قنوات الأطفال، التي تبث العديد من الأفلام الكرتونية والاغاني المتعلقة بالأطفال، لذلك يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال 2024، حيث تتمثل قنوات الأطفال في العديد من أفلام كرتونية عربيه وأجنبيه وترفيهية وتعليمية، مما يجعل هذه القنوات لها أهمية كبيرة من خلال مشاركاتها في تربية الأبناء، من خلال المشاهدة بحرص شديد.

تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات

تعد قنوات الأطفال من أبرز القنوات الفضائية تستهدف الأطفال الصغار، حيث تعتبر هذه القنوات وسيلة هامة لتنمية قدرات الأطفال وتثقيفهم وتقديم محتوى ملائم يتناسب مع جميع مراحل نمو الطفل، بالإضافة إلى عرض العديد من الأفلام الترفيهية، واليكم أبرز القنوات:

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات: تردد القناه 11399، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب، عمودي، معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة Karamish على نايل سات: تردد القناة 11430، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 7/8.

تردد قناة Space Toon على نايل سات: تردد القناة 11785، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب افقي.

تردد قناة ماجد على نايل سات: تردد القناة 11526، معامل الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 7/8.

تردد قناة بيبي وناسه على نايل سات: التردد 11470، معامل الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية ضبط تردد قنوات الأطفال 2024

ضبط تردد قنوات الأطفال على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك متابعة الخطوات التالية: