“ولادك هيتجننوا من السعادة” استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024

أصبحت قناة وناسه إحدى أهم قنوات الأطفال في الوقت الحالي وذلك لما تقدمه من برامج وأفلام وأغاني خاصة للأطفال باللغة العربية، ومن هنا يُقبل كثير من الآباء والأمهات بالبحث عن التردد الجديد للقناة كي يستمتع الأطفال بما تقدمه وإليكم تردد القناة عبر نايل وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

يبحث الكثير من الآباء عن التردد الجديد لقناة وناسة عبر نايل سات والذي جاء كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة بث القناة: SD.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات

جاء تردد قناة وناسة على عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة الجديد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ: ¾

جودة البث: HD.

كيفية استقبال القناة على جهاز الاستقبال

يُمكن استقبال قناة وناسة على نايل سات من خلال خطوات وهي:

الضغط على زر القائمة من جهاز الريموت.

تظهر على الشاشة بعض الخيارات يتم اختيار تركيب.

النقر على بحث يدوي ثم كتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.

النقر على زر بحث حتى يتم تحميل القناة.

بعد أن ينتهي البحث يتم النقر على حفظ.

مميزات قناة وناسة

تحتوي قناة وناسة على كثير من المميزات التي تجعلها الأفضل بين قنوات الأطفال الأخرى ومنها: